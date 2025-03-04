Маск призвал Зеленского подать в отставку

Маск призвал Зеленского покинуть Украину в обмен на амнистию в другой стране

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует подать в отставку, уехать в нейтральную страну и получить амнистию. Об этом заявил глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), американский миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети X.

Бизнесмен считает, что Зеленскому следует принять такое решение «в обмен на мирный переход к демократии на Украине».

Таким образом Маск прокомментировал пост в соцсети о том, что при завершении вооруженного конфликта на Украине завершится и президентство Зеленского.

Накануне агентство Bloomberg сообщало, что некоторые помощники президента США настаивают на отставке Зеленского как части любого возможного соглашения, в том числе с Россией.

Президенты США и Украины публично повздорили во время встречи в Вашингтоне 28 февраля. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США, заявил, что Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели.

Ранее Маск назвал «злом» устремления Зеленского.