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Трамп вновь рассказал о странных тратах предыдущих администраций

Трамп: США потратили $12 млн на мужские обрезания в Мозамбике
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MANDEL NGAN/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с губернаторами-республиканцами, что предыдущая администрация страны потратила $12 млн долларов на мужские обрезания в Мозамбике. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, администрация экс-президента страны Джо Байдена также потратила $29 млн на «усиление политического ландшафта» в Бангладеш и $42 млн на социальные и поведенческие изменения в Уганде.

«Никто не знает, что они имеют в виду под политическим ландшафтом. Что это значит?» — задался вопросом Трамп.

В конце февраля американский президент заявил, что курируемое предпринимателем Илоном Маском ведомство по повышению эффективности правительства (DOGE) выявило финансовые нарушения в бюджете США на миллиарды долларов еще до старта полноценной деятельности. Он при этом отметил, что в цифры, о которых идет речь, «сложно поверить».

4 марта агентство Bloomberg сообщало, что Трамп попросил президента России Владимира Путина стать посредником на переговорах с Ираном по вопросу ядерной программы и получил согласие. По данным источников, глава Белого дома озвучил свою просьбу во время телефонного разговора с президентом РФ в феврале. По данным журналистов, этот вопрос поднимался и на российско-американских переговорах в Саудовской Аравии.

Ранее Трамп заявил о начале «золотого века» Америки.

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