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В Европе сочли неудачной попытку Зеленского помириться с Трампом

Daily Telegraph: Стармер пытался помирить Зеленского и Трампа
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Brian Snyder/Reuters

В Европейском союзе считают, что попытка президента Украины Владимира Зеленского восстановить отношения с американским лидером Дональдом Трампом, судя по всему, не привела к успеху. Об этом, ссылаясь на британскую газету Daily Telegraph, сообщает ТАСС.

По имеющимся сведениям, премьер-министр Великобритании Кир Стармер в течение суток работал над планом по восстановлению диалога между Зеленским и Трампом. На протяжении всего дня Лондон поддерживал контакт с Вашингтоном. Государственный секретарь США Марко Рубио и помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц выступали за возобновление диалога с Зеленским. В то же время спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и глава Пентагона Пит Хегсет посчитали, что украинскому президенту не стоит уделять внимания.

Daily Telegraph отмечает, что Стармер в телефонном разговоре с Зеленским рекомендовал ему поддержать усилия президента США по прекращению конфликта и согласиться на заключение соглашения по минеральным ресурсам. Кроме того, премьер-министр объяснил Зеленскому, что президент США ожидает от него признания в том, что их встреча в Белом доме прошла неправильно.

3 марта в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин принял во внимание инцидент между Зеленским и Трампом в Белом доме.

28 февраля американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении и отсутствии благодарности США и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее Зеленский назвал условие для повторной встречи с Трампом.

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Ссора Трампа и Зеленского
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