Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский назвал условие для повторной встречи с Трампом

Зеленский заявил о готовности к встрече с Трампом для решения «реальных проблем»
close
Nathan Howard/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с американским лидером Дональдом Трампом, если тот пригласит его «для решения реальных проблем». Его слова приводит Bloobmberg.

«Мы достойны равноправного диалога.... [Если президент США пригласит] для конструктивного диалога, для решения реальных проблем, для серьезных вопросов и реальных, решительных действий и ответов – я приеду», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что готов к любому формату «конструктивных отношений» с Соединенными Штатами.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее в Госдуме рассказали, как Европа превращает Зеленского в символ сопротивления США.

Все новости на тему:
Ссора Трампа и Зеленского
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами