Зеленский заявил о готовности к встрече с Трампом для решения «реальных проблем»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с американским лидером Дональдом Трампом, если тот пригласит его «для решения реальных проблем». Его слова приводит Bloobmberg.

«Мы достойны равноправного диалога.... [Если президент США пригласит] для конструктивного диалога, для решения реальных проблем, для серьезных вопросов и реальных, решительных действий и ответов – я приеду», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что готов к любому формату «конструктивных отношений» с Соединенными Штатами.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее в Госдуме рассказали, как Европа превращает Зеленского в символ сопротивления США.