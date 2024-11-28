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Шойгу призвал западных политиков «не придумывать лишнего» по ядерной доктрине России

Шойгу: ядерная доктрина РФ понятна, на Западе стоит ее внимательно почитать

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Павел Бедняков/РИА Новости

Обновленная ядерная доктрина Российской Федерации понятна и прозрачна, странам Запада ее стоит внимательно почитать и не придумывать лишнего. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России, бывший министр обороны страны Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Шойгу призвал западных политиков не выдергивать «куски» из доктрины и «и не выдумывать чего-то лишнего», поскольку в ней все четко и ясно прописано.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. В обновленной доктрине, в частности, дополнен список военных угроз, при возникновении которых РФ может применить ядерное оружие. Например, ядерное сдерживание будет проводиться в случае агрессии со стороны любого неядерного государства, если в ней участвуют или ее поддерживают ядерные страны. Это будет считаться совместным нападением на Россию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал опасения западных политиков по возможной ядерной эскалации.

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