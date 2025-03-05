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Bild узнал о планах Германии не допустить запуска «Северного потока — 2»

Bild: правительство ФРГ ищет способ не допустить запуска «Северного потока — 2»
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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Правительство Германии ищет способ, который позволит не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2» в результате возможных договоренностей между Россией и США. Об этом сообщает немецкая газета Bild, ссылаясь на источники.

По ее информации, в правительственных кругах ФРГ отмечают, что «уже давно ходят слухи о сделке» президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина «по поставкам газа в Европу». Немецкие власти считают, что это «реалистичный сценарий». Сейчас проводится интенсивная проверка с целью определить, какие рычаги есть в распоряжении ФРГ для предотвращения возобновления работы «Северного потока — 2», пишет издание.

3 марта газета Bild написала, что в Швейцарии уже несколько недель ведутся тайные переговоры по возобновлению работы «Северного потока — 2». По данным источников газеты, спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз ездил в Швейцарию для обсуждения возможного перезапуска газопровода. Соединенные Штаты могут выступить посредником в этом вопросе, в сделке могут участвовать американские инвесторы, добавили они.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее сообщалось, что друг Путина в ФРГ работает над планом перезапуска «Северного потока — 2».

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