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В ФРГ сообщили о начале тайных переговоров по перезапуску «Северного потока – 2»

Bild: в Швейцарии идут тайные переговоры по перезапуску «Северного потока – 2»
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Hannibal Hanschke/Reuters

В Швейцарии уже несколько недель ведутся тайные переговоры по возобновлению работы газопровода «Северный поток – 2». Об этом пишет немецкое издание Bild.

По данным источников газеты, спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз ездил в Швейцарию для обсуждения возможного перезапуска газопровода. Соединенные Штаты могут выступить посредником в этом вопросе, в сделке могут участвовать американские инвесторы, добавили они.

Официального подтверждения этой информации нет. В немецких правительственных кругах заявили Bild, что ничего не знают о встречах Гренелла в Швейцарии. Сам спецпосланник также не подтвердил свое участие в тайных переговорах.

До этого глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков заявил, что перезапуск «Северного потока – 2» при поддержке американских инвесторов вряд ли возможен. Главной из причин, препятствующих этому, является незаинтересованность Европы в возобновлении работы газопровода. Сенатор отметил, что среди европейских элит царит идея освобождения от газовой зависимости от РФ. Кроме того, возобновление поставок трубопроводного газа в Европу существенного снизит цены на этот вид топлива, что подорвет поставки из США.

Ранее стало известно, что друг Путина в ФРГ работает над планом перезапуска «Северного потока — 2».

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