В МИД России призвали не допускать расселения палестинцев

Расселение палестинцев из сектора Газа по странам Ближнего Востока вместо реализации двугосударственного решения только заложит бомбу замедленного действия в процесс урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров журналистам по итогам визита в Катар, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что вопрос о создании государства Палестина является ключевым.

«И если будут предприняты попытки замотать эти решения Совета Безопасности и заменить создание палестинского государства расселением палестинцев по региону, это лишь заложит бомбу замедленного действия», — сказал Лавров.

Он напомнил, что подобное уже случалось за последние десятилетия из-за игнорирования требований о двугосударственном решении.

В январе власти США заявили, что считают возможным расселение жителей сектора Газа, утративших крышу над головой, в соседние страны, в частности в Египет и Иорданию.

Юристы и активисты посчитали идею опасной, незаконной и неосуществимой. По данным The Guardian, население сектора Газа до вооруженного конфликта (октября 2023 года) составляло 2,3 миллиона человек.

Ранее в ХАМАС ответили США на заявление о контроле над сектором Газа.