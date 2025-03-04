Лавров: предсказать поведение Зеленского после остановки поставок США невозможно

Предсказать готовность Владимира Зеленского к переговорам после приостановки поставок американского вооружения невозможно. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала.

«Я не могу влезть в голову к этому человеку, да он и не человек», — ответил Лавров на вопрос, пойдет ли президент Украины на переговоры по урегулированию после приостановки поставок американского оружия Киеву.

До этого CNN писал, что Украина может столкнуться с катастрофическими последствиями после прекращения военной помощи со стороны США.

Во вторник Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Такое решение было принято после перепалки президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Овальном кабинете. Ожидается, что США не будут помогать Украине, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с РФ. А до тех пор Соединенные Штаты приостановят все поставки, в том числе и оружия.

Ранее в Кремле допустили, что Киев захочет мира после заморозки помощи США.