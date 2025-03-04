Зеленский обратился к украинцам после остановки военной помощи от США

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил видеообращение, в котором прокомментировал приостановку военной помощи со стороны Соединенных Штатов и заверил, что Киев готов к такому развитию событий.

Он заявил, что поручил представителям военного и дипломатического ведомства связаться с руководством США, чтобы получить официальную информацию. Люди не должны догадываться, что происходит, а Вашингтон и Киев заслуживают «диалога, четкой позиции друг друга», указал Зеленский.

Глава государства также напомнил, что уже были прецеденты с остановкой той или иной помощи от Соединенных Штатов.

«Поэтому наши службы – и военные, и специальные службы – успели наработать алгоритмы действий при любом развитии ситуации. Сейчас не 22-й год. Сейчас наша стойкость выше. У нас есть средства защиты», – заверил Зеленский.

До этого президент Зеленский выразил сожаление по поводу конфликта с президентом США во время их встречи в Белом доме. Украинский президент подчеркнул свою готовность сотрудничать под сильным руководством Америки для достижения мира.

Политик также заявил, что первым этапом мог бы стать масштабный обмен пленными с перемирием в воздушном пространстве и на море. Украина готова пойти на эти условия, если Россия сделает то же самое, указал Зеленский.

Ранее спикер Джонсон высказался об остановке помощи Украине.