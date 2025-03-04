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В Кремле не подтвердили сообщения о готовности Путина стать посредником между США и Ираном

Песков не подтвердил готовность Путина стать посредником между США и Ираном
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Maxim Shemetov/Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил телеканалу «Звезда» сообщения СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин согласился стать посредником в переговорах США и Ирана по просьбе американского лидера Дональда Трампа.

«Нет, я не могу подтвердить», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

4 марта Bloomberg писал, что Трамп попросил Путина стать посредником на переговорах с Ираном по вопросу ядерной программы и получил согласие. По данным источников, глава Белого дома озвучил свою просьбу во время телефонного разговора с президентом РФ в феврале. Отмечается, что данный вопрос поднимался и на российско-американских переговорах в Саудовской Аравии.

Во вторник Песков заявил, что российская сторона готова сделать все, что в ее силах, для достижения улучшения американо-иранских отношений.

В январе Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что консультации Москвы и Тегерана по международной повестке крайне востребованы.

Ранее в Иране заявили, что народ не готов к унижению от США по примеру Украины.

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