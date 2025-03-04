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Глава МИД Израиля пообещал проверить, восхваляют ли на Украине Бандеру

Глава МИД Израиля Саар пообещал изучить данные о восхвалении Бандеры на Украине
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Shang Hao/Xinhua/Global Look Press

В Израиле проверят, действительно ли пособника нацистов Степана Бандеру восхваляют на Украине на национальном уровне, заявил глава МИД страны Гидеон Саар. Его цитирует РИА Новости.

«Во-первых, я об этом не знал. Я проверю это ... Мы проверим и при необходимости осудим. Никаких проблем ... Мы привержены памяти о Холокосте. Мы обязаны бороться с антисемитизмом, неонацизмом и отрицанием Холокоста», — сказал министр.

Он заявил, что поручит проверить, действительно ли в честь Бандеры и другого соратника Гитлера Романа Шухевича называют улицы, и отметил, что Тель-Авив осудит Киев, если информация подтвердится.

25 февраля кандидат в президенты Польши от партии «Конфедерация» Славомир Ментцен приехал во Львов и заявил, что властям Украины необходимо отменить в стране культ Бандеры. Он подчеркнул, что Бандера является террористом, который виновен в уничтожении 100 тысяч поляков.

После этого польский портал Do Rzeczy сообщил, что на Украине «пришли в ярость». В частности, издание приводит заявление представителя МИД республики Георгия Тихого, который заявил, что любые попытки поставить под сомнение территориальную целостность Украины являются категорически неприемлемыми. Он призвал польских политиков воздержаться от использования Украины во внутриполитических кампаниях.

Ранее Путин заявил, что польское общество знает о вине Бандеры в Холокосте.

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