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На Украине пришли в ярость из-за действий кандидата в президенты Польши во Львове

Do Rzezcy: Киев был в ярости из-за слов кандидата в президенты Польши во Львове
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Fot.Tedi/Global Look Press

Министерство иностранных дел Украины резко отреагировало на слова кандидата в президенты Польши от партии «Конфедерация» Славомира Ментцена во время визита во Львов, когда он потребовал от властей Украины отменить в стране культ лидера националистов Степана Бандеры, а также возложил цветы к мемориалу Защитников Львова в память о репрессированных немцами профессорах. На это обратил внимание польский портал Do Rzeczy.

Как отмечается в материале, после высказываний Ментцена на Украине «пришли в ярость». В частности, издание приводит заявление представителя МИД республики Георгия Тихого, который заявил, что любые попытки поставить под сомнение территориальную целостность Украины являются категорически неприемлемыми. Он призвал польских политиков воздержаться от использования Украины во внутриполитических кампаниях.

«Я скажу честно, что позиция этого персонажа [Ментцена] всем давно известна. Это не стало неожиданностью ни для нас, ни для кого-либо еще. Хочу подчеркнуть, что мы, как Министерство иностранных дел, не воспринимаем заявления отдельных антиукраинских политиков как позицию Польши или польского общества», — заявил спикер.

Он добавил, что подобные недружественные шаги противоречат духу стратегического партнерства, подрывают достижения в области исторической памяти, а также могут нанести ущерб дружественным отношениям между двумя народами.

Бандера — пособник гитлеровцев, лидер «Организации украинских националистов» (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ). Он был одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН — «Украинской повстанческой армии» (организация запрещена в России).

Ранее президент Польши поделился своим видением переговоров по конфликту на Украине.

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