Путин: польское общество знает о вине Бандеры и напоминает об этом правительству

Граждане Польши знают о вине националиста Степана Бандеры в Холокосте и напоминают об этом своему политическому руководству. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Польское общество знает об этом и время от времени напоминает своему политическому руководству о том, кто такой был Бандера», — заявил он.

До этого бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Украина должна отказаться от культа Бандеры, если она хочет стать членом Европейского союза. По его словам, после «оранжевой революции» украинская элита сделала бандеризм своим идейным фундаментом. Он добавил, что на Украине много памятников бандеровским преступникам, а также названий улиц и стадионов.

В конце декабря 2024 года сообщалось, что в городе Славянске Донецкой народной республики, находящемся под контролем Украины, появились плакаты с Бандерой.

Бандера — пособник гитлеровцев, лидер «Организации украинских националистов» (ОУН). Он был одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН — «Украинской повстанческой армии» (организация запрещена в России).

Ранее россиян призвали принять участие в конкурсе на лучший стих про Бандеру.