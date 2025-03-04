Кандидат в президенты Польши попал на «Миротворец»

Кандидат в президенты Польши от партии «Конфедерация» Славомир Ментцен попал на украинский портал «Миротворец», на котором размещают данные о лицах, которые якобы угрожают безопасности Украины. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что польского политика добавили в базу сайта 27 февраля за «пророссийскую пропаганду», «нацизм» и «разжигание межнациональной розни».

25 февраля Ментцен приехал во Львов и заявил, что властям Украины необходимо отменить в стране культ лидера националистов Степана Бандеры. Он подчеркнул, что Бандера является террористом, который виновен в уничтожении 100 тысяч поляков.

После этого польский портал Do Rzeczy сообщил, что на Украине «пришли в ярость». В частности, издание приводит заявление представителя МИД республики Георгия Тихого, который заявил, что любые попытки поставить под сомнение территориальную целостность Украины являются категорически неприемлемыми. Он призвал польских политиков воздержаться от использования Украины во внутриполитических кампаниях.

Ранее в минобороны Польши заявили об усталости поляков от богатых украинцев.