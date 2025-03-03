Глава минобороны Польши заявил об усталости поляков от богатых украинцев

Граждане Польши устали от разгульного образа жизни молодых богатых украинцев в Европе, заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. Его цитирует ТАСС.

«Появляется усталость и разочарование, особенно тогда, когда видишь десятки, сотни тысяч и даже более миллиона молодых украинцев, которые ездят по Европе на самых лучших машинах и проводят выходные в пятизвездочных отелях», — высказался глава минобороны.

До этого сообщалось, что граждане Украины стали лидерами по числу совершенных преступлений в Польше. За 2024 год украинцы нарушили закон 9753 раза — чаще всего украинских граждан в Польше останавливали в состоянии алкогольного опьянения — 2943 случая. Еще польские полицейские задерживали украинцев за почти тысячу случаев краж и 461 раз — за мошенничество.

Вслед за гражданами Украины в лидерах по преступности в Польше находятся граждане Грузии. Всего иностранцы в 2024 году совершили 16 437 преступлений в Польше.

Ранее президент Польши осудил поведение Зеленского в Белом доме.