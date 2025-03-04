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В Совфеде удивились решению США прекратить помощь Украине

Сенатор Джабаров приятно удивился решению США приостановить помощь Украине
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что его приятно удивило решение Соединенных Штатов приостановить военную помощь Украине. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что слова американского лидера Дональда Трампа не расходятся с делами.

Парламентарий напомнил, что президент США стремился к миру и теперь убедился, что Владимир Зеленский «вообще не ищет» путей урегулирования конфликта и намерен продолжать боевые действия при поддержке Европы. Такое развитие событий возмутило Трампа, указал он.

Сенатор также вспомнил слова президента Владимира Путина о том, что без помощи Вашингтона Киев продержится лишь несколько месяцев.

«Помимо поставок оружия, есть еще системы наведения, данные спутниковой разведки, без которых американское оружие не будет работать. Если Штаты прекратят предоставлять Киеву и это, то Украина с очень большой долей вероятности вскоре потерпит сокрушительное поражение. Возможно, Зеленский одумается и поймет, что когда ему протягивают руку, лучше ее взять, а не сидеть в болоте. Европейцы же, наоборот, пытаются сделать так, чтобы Зеленский продолжал войну любой ценой», — заявил Джабаров.

3 марта агентство Reuters сообщило, что американские власти решили приостановить всю военную помощь Украине. Эту информацию подтвердили в Белом доме, объяснив свое решение необходимостью пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе рассказали, когда Украина «окажется в беде» без помощи США.

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