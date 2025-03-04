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В Госдуме насторожились из-за приостановки помощи Украине от США

Депутат Колесник призвал не радоваться раньше времени решению США по помощи Киеву
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник призвал «не обольщаться раньше времени» решением президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине. В беседе с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что американский лидер может давить как на Киев, так и на Москву.

Депутат отметил, что Трамп лишь «приостановил» помощь республике, и в этом слове кроется двоякий смысл. Пока Вашингтон полностью не прекратит поддержку Киева, не стоит радоваться, считает Колесник.

«Это такая двусторонняя история. Трамп хочет, чтобы другие политики делали так, как выгодно ему. Он довольно грамотный политик, так что не надо обольщаться раньше времени», — заявил парламентарий.

После встречи президентов Украины и США Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Киеву. Американский президент Дональд Трамп выразил недовольство недостаточной благодарностью Зеленского за американскую помощь. Ожидается, что США не будут помогать Украине до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Россией.

19 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Трамп начал получать объективную информацию по ситуации на Украине.

Ранее экс-командующий НАТО оценил перспективу прекращения конфликта на Украине.

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