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Экс-командующий НАТО оценил перспективу прекращения конфликта на Украине

Экс-командующий НАТО Кларк: конфликт на Украине далек от завершения
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Global Look Press

Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал в отставке Уэсли Кларк заявил, что конфликт на Украине не закончится в ближайшее время. Его слова приводит The Hill.

Комментируя складывающуюся ситуацию, он заявил, что боевые действия «далеки от завершения». Он также призвал смотреть на Россию, «русскую историю, русскую культуру и русские современные механизмы».

«Путин строит военную машину. Военно-промышленный комплекс в России работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, получая большую поддержку от Китая, Ирана, Северной Кореи. Он на самом деле не задействовал все свои людские резервы. Он пытается сделать это по дешевке», — сказал Кларк.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон выразил скептицизм в отношении возможного соглашения по Украине, которое могло быть согласовано США и Россией. По его мнению, даже при заключении подобного соглашения обеспечить эффективный контроль за соблюдением полного прекращения огня будет практически невозможно.

В качестве альтернативы французский лидер совместно с британским премьером Киром Стармером выдвинул инициативу о временном (на 30 дней) прекращении боевых действий в воздушном пространстве, акваториях и в отношении энергетических объектов.

Ранее в Совфеде оценили прошедший саммит стран Европы по конфликту на Украине.

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