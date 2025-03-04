На Западе рассказали, когда Украина «окажется в беде» без помощи США

Sky News: Украина окажется в беде к лету без помощи от США

Без помощи со стороны Соединенных Штатов Украина к лету окажется в беде. С такой оценкой выступил британский телеканал Sky News.

«Без Америки Украина окажется в беде. Не сразу, но со временем», — говорится в тексте.

Автор напомнил о критической важности американских средств ПВО, поставляемых Украине, и подчеркнул, что если «кран будет перекрыт», то это окажет огромное влияние на возможности Киева. Вероятно, к лету у ВСУ возникнут большие проблемы, отмечается в материале.

«Лето — это время, когда боевые действия традиционно наиболее интенсивны, и именно в этот момент, если эта пауза [в поставках оружия] превратится во что-то более постоянное <…>, то к лету у украинцев могут быть большие неприятности», — пишет Sky News.

До этого бывший руководитель аппарата главы Пентагона Келли Магсамен заявила, что остановка военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов может парализовать республику за несколько недель.

Ранее в Европе оценили остановку военной помощи Украине от США.