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Участник СВО стал заместителем губернатора Ростовской области

Заместителем губернатора Ростовской области стал участник СВО Дмитрий Водолацкий
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Telegram-канал «Юрий Слюсарь»

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине Дмитрий Водолацкий стал заместителем губернатора Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По словам Слюсаря, Водолацкий будет курировать вопросы обеспечения государственной политики в сфере территориальной обороны. Также в его обязанности будет входить взаимодействие с военными, пограничными и таможенными органами.

Дмитрий Водолацкий — уроженец Ростовской области, известно, что он родом из города Азова. Он окончил академию ФСБ и дипломатическую академию МИДа. За его плечами опыт военной службы, а также работы в коммерческих и госструктурах, муниципальных органах власти. Слюсарь выразил уверенность, что Водолацкий будет полезен жителям Ростовской области.

3 марта в Белгородской области был назначен новый врио первого заместителя губернатора региона. Этот пост занял Илья Пономарев. Он заменил Дмитрия Гладского, который покинул пост по семейным обстоятельствам.

В конце января в Курской области также назначили нового врио замгубернатора. Им стал Геннадий Бабаскин. В свою очередь пост исполняющего обязанности министра промышленности, торговли и предпринимательства региона занял Андрей Ветров. Указы о назначении подписал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Ранее Александра Скрябина назначили первым замглавы администрации Ростова-на-Дону.

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