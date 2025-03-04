Участник СВО стал заместителем губернатора Ростовской области

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине Дмитрий Водолацкий стал заместителем губернатора Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По словам Слюсаря, Водолацкий будет курировать вопросы обеспечения государственной политики в сфере территориальной обороны. Также в его обязанности будет входить взаимодействие с военными, пограничными и таможенными органами.

Дмитрий Водолацкий — уроженец Ростовской области, известно, что он родом из города Азова. Он окончил академию ФСБ и дипломатическую академию МИДа. За его плечами опыт военной службы, а также работы в коммерческих и госструктурах, муниципальных органах власти. Слюсарь выразил уверенность, что Водолацкий будет полезен жителям Ростовской области.

3 марта в Белгородской области был назначен новый врио первого заместителя губернатора региона. Этот пост занял Илья Пономарев. Он заменил Дмитрия Гладского, который покинул пост по семейным обстоятельствам.

В конце января в Курской области также назначили нового врио замгубернатора. Им стал Геннадий Бабаскин. В свою очередь пост исполняющего обязанности министра промышленности, торговли и предпринимательства региона занял Андрей Ветров. Указы о назначении подписал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Ранее Александра Скрябина назначили первым замглавы администрации Ростова-на-Дону.