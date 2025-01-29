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Назначен новый врио замгубернатора Курской области

Врио замгубернатора Курской области назначили Геннадия Бабаскина
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Telegram-канал Курская область

Геннадий Бабаскин назначен временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Курской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в своем Telegram-канале.

«С 23 января временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Курской области назначен Геннадий Бабаскин», — говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности министра промышленности, торговли и предпринимательства Курской области станет Андрей Ветров. Документы о назначениях подписал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

До этого сообщалось, что бывшего премьер-министра Карелии Александра Чепика назначили главой правительства Курской области. Хинштейн отметил, что уже представил первого вице-губернатора членам правительства и другим коллегам. Хинштейн добавил, что Чепик обладает значительным опытом работы в органах региональной власти.

Ранее Александра Скрябина назначили первым замглавы администрации Ростова-на-Дону.

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