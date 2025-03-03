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Гладков назначил нового врио первого замгубернатора Белгородской области

Гладков: Пономарев назначен врио первого замгубернатора Белгородской области
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назначил Илью Пономарева временно исполняющим обязанности первого заместителя губернатора региона. Об этом сообщает РИА Новости.

«Илья Вячеславович Пономарев назначен временно исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Белгородской области. Прошу любить и жаловать», — поделился Гладков.

С декабря 2024 года Пономарев занимал пост советника губернатора Белгородской области по экономике. Он имеет опыт работы как в коммерческих структурах, так и на госслужбе.

До Пономарева должность первого замгубернатора занимал Дмитрий Гладский, он покинул пост по семейным обстоятельствам.

В конце января в Курской области также был назначен врио замгубернатора. Им стал Геннадий Бабаскин.

Исполняющим обязанности министра промышленности, торговли и предпринимательства Курской области стал Андрей Ветров. Документы о назначениях подписал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Ранее Александра Скрябина назначили первым замглавы администрации Ростова-на-Дону.

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