Уволенный замгубернатора Ростовской области вернулся в администрацию Ростова-на-Дону

Первым замглавы администрации Ростова-на-Дону стал Александр Скрябин, который был заместителем губернатора Ростовской области. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

Скрябин окончил Ростовский государственный строительный университет, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение». Также он был на руководящих должностях в «Ростовводоканале», после чего работал первым заместителем главы администрации Ростова, а затем — заместителем председателя областного Заксобрания.

С 2020 года Скрябин исполнял обязанности заместителя губернатора Ростовской области, а с 11 сентября 2023 года — первого заместителя губернатора.

При этом портал 161.ru со ссылкой на свои источники в правительстве региона писал, что Скрябин возглавит городскую администрацию. По информации двух собеседников, нынешний глава Алексей Логвиненко собирается уйти в отставку.

Накануне исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уволил Скрябина и отмечал, что тот переходит в новую должность. При этом он тогда не уточнял, какой пост займет чиновник.

Ранее главу района в Бурятии уволили из-за пьяного ДТП.