Лукашенко подписал договор с Россией о гарантиях безопасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ратифицировал договор с Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Об этом сообщает информационное агентство »БелТА».

В рамках заключенного соглашения Москва и Минск обязуются поддерживать друг друга всеми согласованными и допустимыми международным правом способами и средствами.

Среди прочих пунктов документ позволяет предпринимать соответствующие действия поддержки как в политической и военной, так и в других сферах при посягательствах на безопасность любой из двух стран договора.

Президент России Владимир Путин также подписал закон о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который был подписан в Минске 6 декабря прошлого года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснял, что основная цель договора заключается в защите россиян и белорусов. Кроме того, документ позволяет обеспечить защиту территорий двух государств от «угроз и провокаций в первую очередь со стороны приграничных государств Евросоюза».

Ранее Лукашенко заявил о невозможности вхождения Белоруссии в состав РФ.