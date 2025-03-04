Премьер Мьянмы подарил Путину книги

Премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн подарил Путину книги о России и своей стране

В ходе встречи с Владимиром Путиным премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн преподнес российскому президенту два уникальных издания. Одна из книг, выпущенная в 1942 году, является оригинальным экземпляром и связана с историей взаимодействия двух стран, сообщает РИА Новости.

«Этот сборник — часть нашей общей памяти. Он был издан в тяжелом для мира 1942 году», — пояснил мьянманский премьер, вручая первый том.

Второе издание он охарактеризовал как «мост между культурами», отметив, что в нем содержится информация на русском языке.

«Большое спасибо за такой необычный жест. Эти книги — важное напоминание о ценностях, которые нас объединяют», — сказал Путин.

Также президент России поблагодарил премьер-министра Мьянмы за подаренных стране слонят.

Мин Аун Хлайн, в свою очередь, отметил, что мир движется к многополярности благодаря усилиям России.

Ранее премьер Мьянмы поддержал политику РФ и специальную военную операцию.