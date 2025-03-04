Кобахидзе объяснил, почему Грузия не получила статус кандидата в ЕС в 2022 году

Кобахидзе: Грузии не дали статус кандидата в ЕС в 2022 из-за отказа воевать с РФ

Грузии отказались предоставлять статус кандидата в члены ЕС в 2022 году из-за отказа вступать в войну против России. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, пишет ТАСС.

«Причина, по которой нам в июне 2022 года не дали статус кандидата [в члены ЕС], был наш отказ вступить в войну. Нам отказали в предоставлении статуса кандидата, за чем последовала попытка революции. Мы все это очень хорошо помним», — заявил Кобахидзе.

Он добавил, что после начала боевых действий на Украине представители западных стран на переговорах с грузинскими властями открытым текстом требовали подключиться к конфликту. Однако все это происходило за закрытыми дверьми, отметил политик.

В декабре 2023 года Грузия все-таки получила статус кандидата в члены ЕС. Это решение было принято в ходе итогового саммита Евросоюза в 2023 году.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что до 2030 года Украина присоединится к ЕС. Она отметила, что для вступления в объединение учитываются достижения и заслуги страны.

В свою очередь комиссар по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос заявила, что Украина должна стать членом ЕС в ближайшие пять лет.

Ранее в Грузии обвинили ЕС в продолжении боевых действий на Украине.