В Грузии обвинили ЕС в продолжении боевых действий на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский в ответе за установление мира в его стране, равно как и «лица, подталкивающие его воевать». Об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Ее слова цитирует газета «Взгляд».

«Для одних поддержка Украины — это больше оружия и огня, для других — это мир и мирный процесс. <...> В отличие от президента США Дональда Трампа, нельзя сказать, что политики Европы однозначно за прекращение огня на Украине», — сказала Бочоришвили.

Она обратила внимание на заявления ряда европейских политиков о том, что «возможно, сейчас не лучшее время прекратить огонь».

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе до этого говорил, что в ходе поездки Зеленского в Вашингтон была проведена «четкая линия между партией войны и партией мира».

Политик выразил надежду на то, что противостояние закончится победой «партии мира». Он отметил, что чем раньше завершится украинский конфликт, тем меньше будет потеряно украинцев, тем быстрее установится мир в регионе.

Ранее в Грузии рассказали об оскорблениях со стороны Зеленского.