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В Белом доме назвали тему выступления Трампа перед конгрессом

Белый дом: Трамп расскажет конгрессу о возрождении американской мечты
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Win McNamee/Reuters

Темой выступления президента США Дональда Трампа перед конгрессом станет «возрождение американской мечты». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News.

«Он собирается выступить с фантастической речью. Темой является возрождение американской мечты, и это возрождение уже происходит», — сказала она.

По ее словам, администрация Трампа не переживает по поводу возможных попыток демократов сорвать выступление лидера страны.

Как писал портал Axios законодатели-демократы обсуждают несколько вариантов протеста против выступления Трампа в конгрессе во вторник, 4 марта.

Среди вариантов рассматривается демонстрация плакатов с «антитрамповскими посланиями», а также яиц или картонных коробок из-под них, чтобы подчеркнуть влияние инфляции на рост цен на продукты. Помимо этого, демократы могут показать карманные конституции, обвиняя главу Белого дома в нарушении основного закона, а также хлопушек или красных карточек. Некоторые демократы заявили, что могут покинуть зал заседаний, если Трамп произнесет определенные слова.

До этого президент России Владимир Путин напомнил, что Трампа «затаскали по судам» из-за ложных обвинений о вмешательстве России в выборы президента США в его первый срок. Российский лидер подчеркнул, что в итоге никакие обвинения в отношении республиканца не подтвердились.

Ранее пять экс-министров обороны США выступили с критикой Трампа.

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