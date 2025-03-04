В РФ заявили об угрозе социального взрыва на Украине после приостановки помощи США

Полковник Матвийчук: отказ США от помощи ВСУ может привести к социальному взрыву

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал «Ленте.ру», что отказ США помогать ВСУ может привести к социальному взрыву на Украине.

«Будет расти военная оппозиция режиму, генералы будут предъявлять претензии [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, и на этом фоне может произойти социальный взрыв со сменой политического строя и лидеров», — поделился эксперт.

Он добавил, что приостановка военной помощи Киеву — это способ давления на Украину, ведь это резко снизит боеспособность страны.

До этого советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что на Украине хотят провести аудит поставок вооружений на фоне отказа от помощи со стороны США.

4 марта в Белом доме подтвердили приостановку военной помощи Киеву. Ожидается, что США не будут помогать Украине до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность мирно урегулировать конфликт. А пока Соединенные Штаты приостановили все поставки военной помощи, в том числе и оружия.

Ранее Песков ответил на заявления США об остановке военной помощи Украине.