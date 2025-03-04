Путин обсудит с кабмином меры по борьбе с мошенничеством

Путин 5 марта обсудит с правительством меры по борьбе с интернет-мошенничеством

Президент России Владимир Путин в среду, 5 марта, обсудит с членами правительства меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.

«С докладом выступят заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, генеральный прокурор Игорь Краснов и руководитель исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» Михаил Кузнецов», — говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что также участники встречи обсудят текущие вопросы.

Несколькими часами ранее заместитель главы Минцифры РФ Иван Лебедев заявил, что ведомство намерено до конца текущего года «полномасштабно закрыть» проблему с кибермошенничеством в стране. По его словам, в настоящее время специалисты ведут борьбу с целыми группами аферистов, а не с отдельными злоумышленниками.

В феврале Путин поручил разработать меры для блокировки звонков мошенников с Украины и из других недружественных стран. Решением вопроса займутся правительство, ФСБ и МВД. Ответственным за исполнение задачи назначили премьер-министра РФ Михаила Мишустина, а также глав ведомств Александра Бортникова и Владимира Колокольцева.

Ранее в ЦБ заявили о подготовке мер для борьбы с мошенническим ПО.