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В Минцифры РФ выразили надежду, что смогут закрыть проблему кибермошенничества

Минцифры РФ заявило о планах искоренить проблему кибермошенничества в 2025 году
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Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ намерено до конца текущего года «полномасштабно закрыть» проблему с кибермошенничеством в стране. Об этом заявил заместитель главы ведомства Иван Лебедев, передает ТАСС.

Как он сказал, в настоящее время специалисты ведут борьбу с целыми группами аферистов, а не с отдельными злоумышленниками. В том числе речь идет о мошенниках, которые совершают преступления при поддержке недружественных РФ государств.

«Противодействовать этой угрозе нужно на совершенно новом, качественном уровне для того, чтобы мы действительно, по-настоящему могли поставить в этом вопросе точку», — подчеркнул Лебедев.

Он добавил, что сотрудники министерства проводят большое количество закрытых совещаний, посвященных борьбе с кибермошенничеством. Заместитель главы ведомства не стал раскрывать подробности и в то же время выразил надежду, что в 2025 году в стране будут созданы условия для полного искоренения этой проблемы.

19 февраля заместитель министра внутренних дел РФ Андрей Храпов рассказал, что в 2024 году ущерб от совершенных в стране киберпреступлений вырос на 36% по сравнению с предыдущим годом. В результате соответствующий показатель составил 200 млрд рублей.

Ранее российское правительство разработало масштабные поправки в законодательство для борьбы с кибермошенничеством.

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