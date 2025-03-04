Европа не в состоянии помочь Украине продолжать военный конфликт. Такое мнение высказал учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев, комментируя решение администрации США приостановить военную помощь Киеву, а также заявление Лондона о желании направить военных в зону боевых действий.

По его мнению, «юношеский задор ЕС закончится с первыми колоннами двухсотых».

«Но кровавый клоун явно не собирается покупать костюм. Теперь комик и его команда без шуток решили шантажировать США Китаем. Они на полном серьезе занимаются организацией встречи Си Цзиньпина и Зеленского. Пока, правда, проблема в том, что в Вашингтоне Зеленского хотя бы высмеивают, а в Пекине просто не замечают», — сказал Малофеев.

Он также напомнил о позиции нынешней администрации США, согласно которой «тот, кто выступает за вечную войну, не должен находиться у власти.

3 марта агентство Reuters сообщило, что американские власти решили приостановить всю военную помощь Украине. Эту информацию подтвердили в Белом доме, объяснив свое решение необходимостью пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта.

Тем временем премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил за отправку войск на Украину.

Ранее в Британии посетовали, что США «встали на сторону Путина».