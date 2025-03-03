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Великобритания выступила за отправку своих войск на Украину

Премьер Стармер: Британия выступает за отправку своих войск на Украину
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Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в палате общин выступил за отправку войск на Украину. Трансляцию его выступления вели на сайте британского парламента.

Он добавил, что страна готова отправить на Украину самолеты для закрытия неба. Он заявил, что Британия будет «играть ведущую роль» при необходимости вместе с другими.

При этом политик признал, что для успеха подобных миссии нужна сильная поддержка США.

До этого Стармер заявил, что участники саммита в Лондоне договорились о продолжении военной помощи Киеву и сохранении экономического давления на Москву. Премьер отметил, что Великобритания вместе с другими странами будет и дальше защищать мир на Украине. Эта помощь будет включать как «солдат на земле», так и «самолеты в воздухе».

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что поставки оружия Украине мешают мирному урегулированию конфликта. Министр призвал перестать накачивать страну западными вооружениями, и тогда конфликт завершится.

Ранее Британия и Франция решили создать новый мирный план по Украине.

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