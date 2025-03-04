В Польше прокомментировали приостановку помощи Украине со стороны США

Дональд Туск подтвердил приостановку отправки Украине военной помощи США через Польшу. Об этом он заявил перед заседанием польского кабмина, передает ТАСС.

«Донесения, которые идут с границы, из хаба в Ясенке подтверждают заявления американской стороны», — сказал премьер Польши, отвечая на соответствующий вопрос.

3 марта агентство Reuters сообщило, что американские власти решили приостановить всю военную помощь Украине. Эту информацию подтвердили в Белом доме, объяснив свое решение необходимостью пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что его американский коллега начал получать объективные сведения о ситуации на Украине. Как сказал глава государства, эта информация изменила подход хозяина Белого дома к урегулированию кризиса.

Ранее президент США провел телефонные беседы с Путиным и Зеленским.