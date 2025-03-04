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В Польше прокомментировали приостановку помощи Украине со стороны США

Туск подтвердил приостановку отправки военной помощи США через Польшу
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Geert Vanden Wijngaert/AP

Дональд Туск подтвердил приостановку отправки Украине военной помощи США через Польшу. Об этом он заявил перед заседанием польского кабмина, передает ТАСС.

«Донесения, которые идут с границы, из хаба в Ясенке подтверждают заявления американской стороны», — сказал премьер Польши, отвечая на соответствующий вопрос.

3 марта агентство Reuters сообщило, что американские власти решили приостановить всю военную помощь Украине. Эту информацию подтвердили в Белом доме, объяснив свое решение необходимостью пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что его американский коллега начал получать объективные сведения о ситуации на Украине. Как сказал глава государства, эта информация изменила подход хозяина Белого дома к урегулированию кризиса.

Ранее президент США провел телефонные беседы с Путиным и Зеленским.

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