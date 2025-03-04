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Названы сроки проведения международной конференции по восстановлению сектора Газа

Египет намерен провести в марте международную конференцию по восстановлению Газы
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Shutterstock

В марте в Египте может пройти международная конференция по восстановлению сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Qahera News со ссылкой на проект заявления саммита Лиги арабских государств (ЛАГ).

«Проект итогового заявления саммита ЛАГ приветствует проведение в Каире в этом месяце международной конференции по восстановлению сектора Газа», — говорится в сообщении.

В ночь на 4 марта телеканал сообщал, что в Каире состоится чрезвычайный саммит ЛАГ, посвященный палестинскому вопросу, с акцентом на ситуацию в секторе Газа и его будущее.

Центральное место в повестке дня займет египетский план восстановления Газы, рассчитанный на 3–5 лет. План предусматривает создание гуманитарных зон с временным размещением населения в палатках и модульных домах до завершения восстановления разрушенного жилья.

Днем 4 марта Al Qahera News сообщил, что Египет предложил создать в секторе Газа 20 зон временного размещения палестинцев на время восстановления анклава. Работами будут заниматься «египетские и иностранные компании».

Ранее в Израиле выступили против создания палестинского государства.

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