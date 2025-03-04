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В Каире пройдет внеочередной общеарабский саммит по Палестине

В Каире состоится чрезвычайный саммит ЛАГ, посвященный палестинскому вопросу
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Shutterstock/Volodymyr TVERDOKHLIB

В Каире состоится чрезвычайный саммит Лиги арабских государств, посвященный палестинскому вопросу, с акцентом на ситуацию в секторе Газа и его будущее. Об этом сообщает «Аль-Кахира аль-Ихбария».

Отмечается, что центральное место в повестке дня займет египетский план восстановления Газы, рассчитанный на 3-5 лет. План предусматривает создание гуманитарных зон с временным размещением населения в палатках и модульных домах до завершения восстановления разрушенного жилья.

Согласно информации телеканала, на предварительной встрече лидеров стран Персидского залива, Египта и Иордании в Эр-Рияде стоимость проекта была оценена в $53 млрд, при этом источники финансирования пока не определены.

После получения поддержки всех арабских стран план будет представлен международному сообществу, возможно, специально созданным министерским комитетом, который также попытается заручиться поддержкой США.

До этого американский президент предположил, что на восстановление разрушенных построек в секторе Газа уйдет 10–15 лет. Он назвал Газу непригодной для жизни и подчеркнул, что заставлять людей там жить — «бесчеловечно».

Ранее в Израиле выступили против создания палестинского государства.

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