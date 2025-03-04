Каир предложил создать зоны временного размещения палестинцев в Газе

В секторе Газа на время восстановления анклава предложили создать 20 зон временного размещения палестинцев, сообщает телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» со ссылкой на подготовленный Египтом документ.

Согласно документу, созданием зон будут заниматься «египетские и иностранные компании».

Телеканал подчеркнул, что все завалы в Газе расчистят, после чего будет создана некая буферная зона. Точное место ее расположения и площадь не уточняются.

До этого телеканал сообщал, что в Каире состоится чрезвычайный саммит Лиги арабских государств, посвященный палестинскому вопросу, с акцентом на ситуацию в секторе Газа и его будущее.

Центральное место в повестке дня займет египетский план восстановления Газы, рассчитанный на 3-5 лет. План предусматривает создание гуманитарных зон с временным размещением населения в палатках и модульных домах до завершения восстановления разрушенного жилья.

Ранее в Израиле выступили против создания палестинского государства.