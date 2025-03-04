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Политолог: США постепенно загоняют Зеленского в угол

Политолог Булавицкий: отношение США к Украине резко изменилось
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Alina Smutko/Reuters

США загоняют в угол президента Украины Владимира Зеленского, и свалить все на Россию не получится. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий, комментируя визит главы республики в Белый дом.

Как считает эксперт, Зеленский предстал перед администрацией Соединенных Штатов в образе «фанатика», который желает воевать и не поддается убеждениям взять мирный курс. Главный сигнал Вашингтона, по его словам, заключается в том, что Украина увязла в коррупционной ловушке, что делает бесконтрольное финансирование Киева невозможным.

«Пространства для маневра у Зеленского все меньше, равно как и людей с территориями», — сказал Булавицкий.

28 февраля в Белом доме состоялись очные переговоры президентов США и Украины, по итогам которых они собирались заключить сделку по добыче редкоземельных металлов. Однако подписание договора было отменено, так как беседа переросла в словесную перепалку.

3 марта агентство Reuters сообщило, что американские власти решили приостановить всю военную помощь Украине. Эту информацию подтвердили в Белом доме, объяснив свое решение необходимостью пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта.

Ранее на Западе рассказали, когда Украина «окажется в беде» без помощи США.

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