Скандал в Овальном кабинете Белого дома с участием украинского лидера Владимира Зеленского дорого обойдется Киеву. Такое мнение высказал учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев, комментируя решение администрации США приостановить военную помощь Украине.

По его словам, «расчет Вашингтона прост»:

«Для возобновления поставок Зеленскому придется согласиться на выставленные условия, публично принести извинения перед Штатами. И уйти. Несмотря на явные трудности с английским языком у самоназванного президента многострадальной Украины, это дойдет до него и без переводчика», — отметил Малофеев.

28 февраля в Белом доме состоялись очные переговоры президентов США и Украины, по итогам которых они собирались заключить сделку по добыче редкоземельных металлов. Однако подписание договора было отменено, так как беседа переросла в словесную перепалку.

3 марта агентство Reuters сообщило, что американские власти решили приостановить всю военную помощь Украине. Эту информацию подтвердили в Белом доме, объяснив свое решение необходимостью пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта.

Ранее полковник Ходаренок рассказал, сколько Украина продержится без помощи США.