Полковник Ходаренок рассказал, сколько Украина продержится без помощи США

Полковник Ходаренок: Украина без помощи США продержится не более трех недель

Украинская армия без американских поставок сможет продержаться на фронте не более трех недель. Такую оценку возможностям ВСУ на фоне приостановки помощи Киеву от США дал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Как отметил полковник Ходаренок, пока затруднительно называть конкретные сроки полного израсходования боеприпасов украинской армией, однако озвученный срок в полгода, в течение которого ВСУ могут вести бои без поддержки США, сильно преувеличен.

«При самом благоприятном развитии обстановки ВСУ без американской помощи продержатся не более трех недель», — подчеркнул полковник.

При этом, по словам Ходаренка, для украинской армии не закончится все «одномоментно» с точки зрения обеспечения сил вооружением, военной и специальной техникой (ВВСТ). Здесь, напомнил он, США играют существенную роль и поставляют ВВСТ с заводов промышленности Америки.

Полковник Ходаренок добавил, что, согласно правилам военной науки, общие запасы военно-технического имущества армии должны обеспечивать минимум 25-суточную потребность всех видов ремонта вооружения и военной техники.

Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине после встречи президентов США и Украины. Американский президент выразил недовольство недостаточной благодарностью со стороны Владимира Зеленского за американскую помощь. Ожидается, что приостановка помощи продлится до тех пор, пока Киев не продемонстрирует приверженность миру.

Ранее Вэнс обвинил Европу в подстрекательстве Зеленского к продолжению конфликта.