Во Франции раскрыли последствия отказа США от военной помощи Украине

Отказ США от военной помощи Украине отдаляет перспективу мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад в эфире телеканала France 2.

«Если мы хотим мира, решение о прекращении поставок оружия Украине, оно укрепит мир или отдалит его? Оно его отдалит», — отметил Аддад.

Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Киеву. Такое решение было принято после напряженной встречи президентов Украины и США в Овальном кабинете 28 февраля. Глава США раскритиковал Владимира Зеленского за его нежелание мирно урегулировать конфликт с РФ, а также недостаточную благодарность за американскую помощь.

Американский президент приказал министру обороны Питу Хегсету приостановить все поставки военной помощи, включая оружие. Пауза продлится до тех пор, пока украинский лидер не продемонстрирует искреннее желание говорить о мире.

До этого в Кремле прокомментировали заявления США об остановке военной помощи Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что это станет лучшим вкладом Соединенных Штатов в урегулирование конфликта.

Ранее Путин рассказал, чем отличаются украинская и российская армии.