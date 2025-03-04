Эксперт назвал происходящее на Западе роскошью для России

У России есть роскошь наблюдать за усугубляющимся расколом Запада, самая могущественная часть которого — США — уже отдаляется от Украины, прекращая поставки оружия и обсуждая вопрос выхода из НАТО. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал журналист-международник Сергей Латышев.

«Таким образом, <...> Россия добилась на СВО цели намного большей, чем контроль над Киевом, о которой, возможно, даже и не мечтала. Запад начинает войну между собой, даже сразу несколько войн: США — Британия с ЕС, внутри США — используя Украину как линию еще одного фронта», — сказал Латышев.

Глобалисты сами решили добить Украину, добавил он.

3 марта агентство Reuters сообщило, что американские власти решили приостановить всю военную помощь Украине. Эту информацию подтвердили в Белом доме, объяснив свое решение необходимостью пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта.

Тем временем премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил за отправку войск на Украину.

Ранее эксперт объяснил, пострадает ли ВПК США из-за остановки военной помощи Украине.