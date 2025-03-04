Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт назвал происходящее на Западе роскошью для России

Журналист Латышев: России остается наблюдать за расколом на Западе
close
Global Look Press

У России есть роскошь наблюдать за усугубляющимся расколом Запада, самая могущественная часть которого — США — уже отдаляется от Украины, прекращая поставки оружия и обсуждая вопрос выхода из НАТО. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал журналист-международник Сергей Латышев.

«Таким образом, <...> Россия добилась на СВО цели намного большей, чем контроль над Киевом, о которой, возможно, даже и не мечтала. Запад начинает войну между собой, даже сразу несколько войн: США — Британия с ЕС, внутри США — используя Украину как линию еще одного фронта», — сказал Латышев.

Глобалисты сами решили добить Украину, добавил он.

3 марта агентство Reuters сообщило, что американские власти решили приостановить всю военную помощь Украине. Эту информацию подтвердили в Белом доме, объяснив свое решение необходимостью пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта.

Тем временем премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил за отправку войск на Украину.

Ранее эксперт объяснил, пострадает ли ВПК США из-за остановки военной помощи Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами