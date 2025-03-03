Эксперт объяснил, пострадает ли ВПК США из-за остановки военной помощи Украине

Военно-промышленный комплекс (ВПК) США не пострадает, если Вашингтон откажется от военной помощи Киеву. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Он отметил, что за время конфликта на Украине запасы оружия в Соединенных Штатах и Европе истощились.

«Странам Евросоюза, если они намерены продолжать вооружать Киев, придется заказывать оружие у США, поскольку европейская промышленность не вытянет весь необходимый объем в одиночку. Никто не отменял противостояния с Китаем», — указал эксперт.

Он напомнил, что военно-морской флот КНР уже превзошел американский по количеству боевых кораблей.

3 марта стало известно, что администрация США запланировала встречу, на которой будет рассмотрен ряд мер в отношении Украины, в том числе прекращение военной помощи.

Как отмечает британское издание UnHerd, если Соединенные Штаты прекратят оказывать поддержку Украине, то республика будет обречена.

Ранее на Украине заявили о перегруженности системы противовоздушной обороны.