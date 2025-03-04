В Кремле прокомментировали приостановку военной помощи Украине от США

Песков: приостановка помощи от США может сподвигнуть Киев к мирному процессу

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга сообщил, что приостановка военной помощи Украине от США может сподвигнуть Киев к мирному процессу.

По словам Пескова, необходимо узнать детали решения Вашингтона.

«Если [информация] соответствует действительности, то это решение, которое может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу», — отметил Песков.

До этого глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко в интервью агентству Reuters заявил, что Вашингтон приостановкой военной помощи Украине будто подталкивает Киев к капитуляции на условиях России.

28 февраля переговоры украинской и американской сторон в Белом доме закончились ссорой президентов двух стран. Американский президент упрекнул украинского коллегу в неуважении и отсутствии благодарности США и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

В Евросоюзе заявили о планах начать производство оружия для Украины.