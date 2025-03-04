В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

В Кремле пока не могут сказать, когда президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы сообщим, когда дата будет определена», — сказал представитель Кремля.

Предыдущее послание Путина к Федеральному собранию было оглашено в конце февраля 2024 года. Тогда глава государства, помимо прочего, заявил о старте новой программы для ветеранов и участников спецоперации под названием «Время героев», которая в настоящее время готовит высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военных для дальнейшей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных предприятиях.

Послание президента Российской Федерации Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту. Является программным политико-правовым документом, выражающим видение президента стратегических направлений развития страны на ближайшую перспективу.

Ранее в Кремле объяснили, будет ли связано послание Путина парламенту с переговорами с США.