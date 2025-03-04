Венгрия поддержала решение США о приостановке помощи Украине

Правительство Венгрии поддерживает решение США о приостановке военной помощи Украине. Об этом заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач, передает РИА Новости.

«Позиции американского президента и венгерского правительства совпадают: вместо поставок оружия и продолжения войны необходимы как можно скорее прекращение огня и мирные переговоры», — сказал он.

3 марта агентство Reuters сообщило, что американские власти решили приостановить всю военную помощь Украине. Эту информацию подтвердили в Белом доме, объяснив свое решение необходимостью пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что его американский коллега начал получать объективные сведения о ситуации на Украине. Как сказал глава государства, эта информация изменила подход хозяина Белого дома к урегулированию кризиса.

Ранее президент США провел телефонные беседы с Путиным и Зеленским.