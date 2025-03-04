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Председатель Совфеда Матвиенко собирается в июне посетить с визитом Армению

Спикер парламента Армении Симонян: Матвиенко посетит Армению 5-6 июня
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что ждет визита председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко, предварительно, 5–6 июня. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что стороны достигли предварительных договоренностей. Политик добавил, что официальный визит будет наполнен насыщенной двусторонней повесткой.

По словам Симоняна, он передал приглашение российской коллеге в начале ноября 2024 года в Душанбе. Тогда же коллеги обсудили подробности визита. Кроме того, Симонян добавил, что за последнее время провел уже три телефонных разговора с Матвиенко.

В конце февраля стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Россию и проведет переговоры с российским коллегой.

До этого Путин провел переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который был в Москве с официальным визитом. С российской стороны во встрече принимали участие зампредседателя правительства Александр Новак, помощник президента России Юрий Ушаков и замминистра иностранных дел Александр Панкин. После окончания переговоров российский лидер лично провел главу Гвинеи-Бисау по парадной лестнице Большого Кремлевского дворца.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о рабочих планах Владимира Путина на следующую неделю.

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