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Путин лично проводил президента Гвинеи-Бисау по парадной лестнице

Путин лично проводил президента Гвинеи-Бисау Эмбало после переговоров
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kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин лично провел лидера Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало по парадной лестнице Большого Кремлевского дворца после переговоров. Об этом пишет РИА Новости.

На нижней площадке лестницы Путин и Эмбало сфотографировались, пожав друг другу руки, а затем сделали еще один снимок с советницей иностранного гостя и его дочерью Сюзаной Тейшейра Эмбало.

После этого комендант Кремля Сергей Удовенко проводил президента Гвинеи-Бисау к парадному автомобилю Aurus.

26 февраля Путин провел переговоры с Эмбало, который прибыл в Москву с официальным визитом. С российской стороны во встрече принимали участие зампредседателя правительства Александр Новак, помощник президента России Юрий Ушаков и замминистра иностранных дел Александр Панкин.

Президенты обсудили совместную добычу полезных ископаемых на территории африканской республики.

Ранее Путин рассказал о квотах на военное образование в России для бисайцев.

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