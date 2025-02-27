Лукашенко анонсировал свой визит в Россию и переговоры с Путиным

Лукашенко сообщил, что через неделю встретится с Путиным в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Россию и проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Слова белорусского лидера приводит издание «БелТА».

«Через неделю мы с ним встретимся в Москве, и мы очень подробно и детально поговорим по всем вопросам», — подчеркнул он.

5 февраля президент России Владимир Путин внес на ратификацию договор с Белоруссией о гарантиях безопасности. Соглашение было подписано в Минске 6 декабря 2024 года.

Документ определяет взаимные обязательства по обороне, по защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, по обеспечению целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства. Путин заявлял, что для достижения этих целей будут использованы все возможные средства.

Ранее верхняя палата парламента Белоруссии одобрила договор с Россией о безопасности.